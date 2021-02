Francesca Cipriani e Barbara Alberti: "Parliamo lingue diverse" e la scrittrice inizia a parlare in francese

Un nuovo incontro-scontro tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani a Live Non è la D’urso. Uno dei molti temi affrontati durante la serata da Barbara D'Urso è l'accettazione del corpo e i ritocchi, per questo motivo (e visto anche il recente inizio de La Pupa e il Secchione e Viceversa) la regia ha riproposto un vecchio video in cui le due discutevano in modo molto colorito: Alberti accusava Francesca di essere solo un personaggio estremo, mentre la Cipriani accusava Barbara di non amare le donne.

La scena in parte è stata riproposta anche questa sera, ma con alcune differenze: la scrittrice ha fatto un passo indietro scusandosi con Francesca e affermando che all'epoca ancora non aveva mostrato le sue capacità da showgirl, soubrette, e donna dello spettacolo e che quindi confrontarsi ancora su affermazioni di anni fa non fosse corretto. "Mi rifiuto alla retorica dell’amare le donne, io non amo le donne, amo i diritti delle donne. Non amo per categoria. Io ritengo che noi due non parliamo la stessa lingua" e così Barbara Alberti ha iniziato a parlare in francese, la perplessità era ben leggibile sul volto di Cipriani che ha commentato: "Non voglio litigare con lei. Bisogna smettere fi giudicare le persone senza conoscerle". "La tortura a cui lei si sottopone (parla delle operazioni chirurgiche) mi ricorda Ovidio, lei potrebbe essere un personaggio delle Metamorfosi" conclude Alberti e la Cipriani risponde "Lo prendo come un complimento".