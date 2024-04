Francesca Cipriani spara a zero su Belen: "Straniera senza talento"

Dalle cene di Arcore con Silvio Berlusconi al bullismo subìto a scuola, che le ha lasciato profonde ferite, Francesca Cipriani si racconta senza filtri a Belve. Nella puntata in onda questa sera, martedì 9 aprile, l'ex Pupa non si risparmia e non risparmia nemmeno alcune famose colleghe.

La prima bordata la dà a Belen Rodriguez dopo che Francesca Fagnani le ricorda quanto affermato da lei più di dieci anni fa: "Non è a un livello tale da stare in televisione - aveva detto al Chiambretti Night - Non ha talento. Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare, fanno errori, non sono preparate. Solo per l'aspetto ci sono tante ragazze che vengono messe dall'aeroporto in tv, non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv". Insomma, per la showgirl la collega argentina - che, a onor del vero, ha un curriculum televisivo più importante del suo - sarebbe una "straniera senza talento".

Una vecchia dichiarazione che però Francesca Cipriani non ritratta né ammorbidisce, anzi, rincara la dose. Quando la padrona di casa le chiede se lo direbbe ancora, lei risponde senza remore: "Lo pensavo davvero e quello che penso non lo rinnego". Chissà se stasera Belen guarderà l'intervista...