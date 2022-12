Francesca Cipriani: "Basta chirurgia estetica, adesso in sala operatoria solo per partorire"

(Nel video Francesca Cipriani con il marito a Verissimo)

Francesca Cipriani è al settimo cielo. Lo scorso 4 dicembre l'ex Pupa ha sposato il fidanzato Alessandro e a Verissimo, insieme, hanno raccontato a Verissimo il giorno più bello della loro vita. "La felicità esiste per tutti - ha detto la showgirl - Un'emozione unica entrare in chiesa accompagnata dal mio papà e vedere Alessandro così felice. Quando avevo 7 anni i miei hanno divorziato e mio padre è andato negli Stati Uniti, lo vedevo sporadicamente, ogni 2 o 3 anni. Averlo accanto quel giorno è stata una grande gioia, un'insieme di emozioni tutte insieme".

"Vorrei tornare indietro e rivivere quei momenti" ha spiegato Francesca, ancora emozionata. Quando parla di Alessandro si illumina: "Lui è l'uomo migliore che potessi incontrare, è buono, generoso. Un po' me al maschile. Lui è la mia anima gemella. Chissà dove pensavo che fosse, invece era in Emilia Romagna".

Bebè in arrivo?

Famosa anche per gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta in questi anni, Francesca Cipriani ha dichiarato: "Basta chirurgia. La prossima volta che rientro in una sala operatoria sarà per partorire. Lo facevo perché mi mancava qualcosa. Quando si raggiunge lo star bene con se stessi e con la persona che hai accanto non le cerchi più queste cose qua". A proposito di figli, Alessandro - che ha già un bambino di 3 anni - ha detto di desiderare una femmina: "Speriamo che Dio ce la doni". Francesca ha replicato subito: "È pronta a scendere". Bebè in arrivo? Nessun dolce annuncio, ma sicuramente gli sposini si saranno già messi al lavoro: "Non vediamo l'ora di diventare genitori".

La dichiarazione d'amore

Prima di salutare Silvia Toffanin, Francesca e Alessandro si sono scambiati un'altra dichiarazione d'amore. "Nel mio piccolo cercherò di non farti mancare niente, di trattarti sempre come una principessa e di renderti felice. Ci saranno alti e bassi, ma l'importante è tenersi per mano e affrontare tutto insieme con il sorriso" ha detto lui. L'ex Pupa non è stata da meno: "Sono onorata di essere tua moglie. Ho scelto l'uomo migliore, come te non c'è nessuno. Sei buono, gentile, sei tutto, sei la mia vita. Sei la gioia più grande che Dio mi ha donato. Devo ringraziare Dio che mi ha fatto conoscere te e mi ha aperto le porte della felicità".