Francesca Cipriani in clinica: le foto dopo liposuzione e needling (come Kim Kardashian)

"Sto bene, benone. Grazie per tutto l'affetto, siete carinissimi", così Francesca Cipriani rassicura i follower dopo l'intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta. La prorompente Pupa per Natale si è voluta regalare il needling, un trattamento molto diffuso negli Stati Uniti - fatto anche da Kim Kardashian - che ringiovanisce il viso e corregge rughe, segni e smagliature attraverso degli aghi che stimolano la produzione di nuovo collagene. E non si è fatta mancare nemmeno "un po' di lipo", come aveva fatto sapere sempre su Instagram prima dell'operazione.

La soubrette è ancora in clinica, con quasi tutto il corpo fasciato e una grande benda intorno al collo, ma appare sorridente e soddisfatta del risultato, nonostante il post-operazione non è una passeggiata e dovrà restare sotto osservazione ancora qualche giorno. "È un trattamento stupendo per diventare ancora più bella" aveva detto pochi giorni fa, spiegando di andare a togliere anche il grasso sotto il mento, sulle braccia e sui fianchi. "A Natale ognuno si regala quello che più gli piace" taglia corto la Cipriani, contentissima del suo nuovo aspetto.