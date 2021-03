Francesca Cipriani, rischio setticemia dopo l'ennesima operazione chirurgica

Francesca Cipriani avrebbe rischiato la setticemia dopo l'ennesimo intervento chirurgico. Lo fa sapere il giornalista Roberto Alessi, dopo che nei giorni scorsi la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ha comunicato ai follower di volersi sottoporre ad un altro ritocco di chirurgia estetico, questa volta incentrato sulla di vita e lato b.

Francesca Cipriani, l'operazione e il rischio setticemia

Nelle scorse settimane Cipriani si era immortalata in clinica, spiegando ai fan tutti i passaggi dell'operazione, che conierebbe liposcultura e liposuzione. Proprio in quei giorni la 36enne sarebbe stata vittima di complicazioni. La setticemia, o sepsi, è definita come una disfunzione d'organo pericolosa, causata da una risposta sregolata dell'organismo ad un'infezione. Ad essere colpito, nel caso della donna, sarebbe stato un occhio.

Sebbene Francesca abbia dichiarato nei mesi passati di voler ridimensionare la sua ossessione per la chirurgia, i fatti ad oggi raccontano altro. Tra ritocchini al viso, numerosi rimodellamenti al seno per avere un décolleté sempre più esplosivo e altri interventi ancora, a Natale si era sottoposta al needling, metodica di bio-rimodellamento meccanico per il ringiovanimento dell’epidermide e la correzione di inestetismi cutanei, ed ora ad un nuovo ritocco al lato b.

La Dismorfia e l'ospitata annunciata da Barbara d'Urso

E mentre da più parti si parla di lei come caso di Dismorfia (ovvero la condizione psicologica per cui i pazienti si fissano sul proprio aspetto esteriore, notando imperfezioni o difetti che per altre persone appaiono minimi o inesistenti e si fiondano dal chirurgo), questa sera la modella abruzzese sarà ospite di Live - Non è la d'Urso', in onda alle 21.20 su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso, dove probabilmente racconterà (a favore di telecamera) quanto avvenuto nei giorni di ricovero.