Francesca Cipriani si sposa, la richiesta agli invitati: "Caricate il nostro Iban"

C? grande attesa per il grande giorno di Francesca Cipriani. La showgirl abruzzese è pronta a convolare a nozze con il compagno Alessandro Rossi, dopo la fatidica proposta arrivata a Novembre durante il Grande Fratello Vip.

Un matrimonio d?inverno

Dopo un grande riserbo intorno alla data, il giorno del sì è stato finalmente svelato. Il matrimonio si svolgerà il 3 dicembre. Si tratterà dunque di un matrimonio invernale e chissà che non vedremo la pupa in un incantevole abito in pelliccia stile Frozen. La Cipriani proprio a CasaChi aveva rivelato qualche dettaglio in più sul giorno tanto atteso: ?Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po? tutto? Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nel 2022. Di sicuro la data è quella?. E a proposito del menu aveva spiegato. ?Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%?.

La lista degli invitati

Ora un nuovo dettaglio in più sul grande giorno è stato rivelato. Francesca ha invitato molti degli ex coinquilini della casa più spiata d?Italia. La partecipazione pare sia stata inviata a, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Proprio a quest?ultima la Cipriani vorrebbe riservare un ruolo speciale ammettendo che piacerebbe sentirla cantare l?Ave Maria in chiesa: ?Sarà un grande onore per tutti?, ha chiosato la showgirl. Non è invece ancora chiaro se ci saranno anche Jessica e Lulù Selassié, con cui la Cipriani ha detto di essere ancora in contatto. In questo caso sarebbe il primo incontro tra Lulù ed il nuotatore dopo la contestata rottura.

Il dettaglio sulle partecipazioni

Proprio sulle partecipazioni arrivate agli invitati è stato immediatamente notato un dettaglio curioso. Francesca e Alessandro non hanno fatto una lista di nozze o domandato quote di partecipazione per un viaggio, bensì hanno richiesto qualcosa di specifico ai loro ospiti. ?Se volete farci un regalo, caricate il nostro Iban!?, avrebbero scritto la Cipriani ed il futuro marito sugli inviti. Un dettaglio riportato dalla pagina di gossip Pippol, che ha subito scatenato l?ironia, ma anche la malignità del web. In tanti hanno infatti trovato la richiesta degli sposini fuori luogo. Del resto sono sempre di più le coppie, che a fronte di set di pentole e regali sgraditi, predilige piuttosto l?opzione Iban. Un?usanza attuale e molto utilizzata, sebbene gli esperti di galateo storcano ancora il naso.