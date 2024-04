Francesca De Andrè e le violenze dell'ex fidanzato: "Ho rischiato di morire. Mi lanciava cose incendiate"

(Nel video Francesca De Andrè a Verissimo)

"Mi sono chiesta come ho fatto a non rendermi conto cosa stavo vivendo, come ho fatto a non aprire gli occhi prima". Francesca De Andrè è ancora sotto shock per le violenze subite dall'ex fidanzato, Giorgio Tambellini, denunciato nel 2022 e condannato pochi giorni fa dal Tribunale di Lucca a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. Ospite a Verissimo, la nipote del noto cantautore ha ripercorso quegli anni terribili.

Una storia durata 5 anni: "All'inizio c'era molta complicità, voglia di vivere. Eravamo innamorati - ha spiegato a Silvia Toffanin - Quasi subito mi sono resa conto che faceva uso di sostanze, ma pensavo fosse risolvibile. Ho avuto fiducia. Abbiamo fatto 8 mesi di convivenza in cui si è distaccato da quello stile di vita". Quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello le cose sono precipitate: "Durante l'ultimo contatto telefonico con lui mi sono resa conto che non era lucido, ma non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato alla violenza. Già quando entrò una sera nella Casa fu aggressivo con me e venne allontanato. Dopo è peggiorato, gli dava fastidio anche se sorridevo a qualcuno, gli scattava una rabbia nei miei confronti incredibile". Fino a degenerare: "Mi lanciava addosso le cose incendiate, mi picchiava mettendosi i guanti da lavoro - ha raccontato - Ho dovuto fare un sacco di trattamenti, mi sono ricostruita un dente. Tornava il giorno dopo, pentito, piangendo, e io gli credevo. Quando sei in quei meccanismi non te ne rendi conto".

"Ho rischiato di morire"

Due anni fa l'aggressione più violenta di tutte: "Ero sul divano, mi ha afferrato per i capelli, trascinato a terra e mi ha riempito di calci. Quella volta mi sono detta che era l'ultima. Mi diceva 'ti ammazzo' - ha ricordato molto scossa - Se non avessi avuto la prontezza di coprire alcune zone come le tempie non sarei qui. Non è stata l'unica volta che ho rischiato. Ho cicatrici che continuo a portare. Quella sera sono svenuta, lui ha preso il mio cellulare, ha chiamato i carabinieri e ha detto che mi stavo picchiando da sola. Ha messo le mani avanti, non si è preoccupato di vedere se respiravo ancora. Quando ho ripreso conoscenza ho urlato con tutte le mie forze sperando che qualcuno mi sentisse. Ho pensato di non farcela. Lui quando ha visto che mi ero ripresa ha ricominciato a picchiarmi. Una vicina ha sentito le mie urla e si è avvicinata, lui è scappato".

Una testimonianza forte, un pugno nello stomaco. Infine l'appello: "Voglio essere vicina a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione, spero possano trovare la forza anche con la mia storia di denunciare". A unirsi alle parole d'incoraggiameto di Franncesca De Andè anche Silvia Toffanin.