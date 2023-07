"Hai tre tett*. Troppa chirurgia?". Critiche alla foto dell'ex tronista Francesca, lei sbotta

Quando è troppo, è troppo. Motivo per cui Francesca Del Taglia, 34 anni, ha risposto a tono ad alcuni commenti eccessivi che i follower le hanno fatto nel merito del suo aspetto fisico. Ad attirare l'attenzione dell'ex tronista di "Uomini e Donne" sono stati in particolare critiche secondo cui avrebbe fatto un inopportuno ricorso alla chirurgia estetica. Peccato che, dietro a un anomalia corporea, si nasconda in questo caso un problema di salute. Ma vediamo nel dettaglio.

Mentre Francesca di gode l'estate insieme ai due figli Brando e Zeno, ha deciso ieri di postare una foto in bikini dall'Isola d'Elba. Uno scatto che racconta la felicità ritrovata dopo la separazione dall'ex marito Eugenio Colombo, con cui i rapporti sembrano piuttosto tesi. Eppure, nonostante il sorriso radioso della mamma e dei bambini, l'occhio degli haters cade sul suo petto e, in particolare, su un rigonfiamento che Francesca ha tra i seni. "Troppa chirurgia? Che cos'è quel bozzo?", sfotte qualcuno. Peccato che si tratta di una malformazione dello sterno che l'influencer ha dalla nascita e su cui in passato si è trovata a dover intervenire proprio chirurgicamente, avendo trovato il problema peggiorato dopo la gravidanza. "Un po' di sensibilità non guasterebbe", commenta qualcuno.