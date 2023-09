Francesca Fagnani racconta il retroscena privato su Mentana: "Mi ha corteggiata a lungo"

Francesca Fagnani è uno dei volti tv di cui si parla di più in questo periodo: il suo Belve è tornato su Rai2 lo scorso martedì ed è stato un successo. Domenica 24 settembre è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, i giornali fanno a gara per intervistarla.

Nel 2001 si trovava a New York e ha assistito al crollo delle Torri Gemelle, da quel momento ha capito che voleva essere una giornalista e da quel momento non ha mai più cambiato professione. Adesso sta lavorando ad un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, uscirà a marzo. E ho già firmato per scriverne un secondo, sempre più o meno sullo stesso tema.

Belve va in onda dal 2018, ha debuttato sul Nove poi è approdato in Rai prima in seconda e poi in prima serata, e Fagnani racconta al settimanale Oggi che "finora non si è ancora stancata", poi ammette che sì, le hanno proposto "programmi di intrattenimento", ma a lei non interessano. "Con Belve facciamo notizia, persino quando non abbiamo l'intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l'hashtag Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni".

L'incontro in montagna con Mentana tramite "amici in comune"

Immancabili poi delle domande sulla sua vita personale. Da circa 10 anni Enrico Mentana è il suo compagno e alla domanda come si siano innamorati, lei risponde con un serafico: "Come si innamorano tutti". Fagnani però poi aggiunge, sempre incalzata dalle domande, che Mentana l'ha corteggiata a lungo: "Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo". Si sono conosciuti in montagna tramite "amici in comune". Lei all'inizio non era molto sicura di lui, ma non per un motivo specifico come ad esempio l'età (lui ha 68 anni e lei 46), ma semplicemente perché "non sempre c'è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro".