Francesca Fagnani: "Il primo bacio con Enrico? In ascensore. Fu inaspettato"

Francesca Fagnani posa per la copertina di Vanity Fair insieme ai suoi due cani, Bice e Nina, due Cavalier King di 4 e 3 anni che condivide con il compagno Enrico Mentana."Le ho volute entrambe femmine: e ho fatto un grande errore, perché si affezionano al maschio" ha raccontato la giornalista e conduttrice di Belve nel corso dell'intervista al settimanale che, oltre agli aspetti professionali, ha lasciato spazio anche al suo privato, dalla sua paura più grande (la malattia), alla sua relazione con il collega.

Francesca Fagnani è fidanzata con Enrico Mentana. Uno solo l'accenno alla sua storia d'amore iniziata dieci anni fa, arrivato in risposta alla domanda su chi dei due abbia dato il primo bacio. "Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato" ha confidato la giornalista che considera l'amore "come il Giro d'Italia, si vince a tappe". Se è mai caduta? "Sì. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo".

"Fazio è una perdita per la Rai"

Francesca Fagnani ha espresso la propria opinione sull'addio alla Rai di Fabio Fazio dopo 40 anni. "È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C'è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori" ha detto la conduttrice di Belve, convinta che in televisione ci sia poco coraggio: "E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie".



A proposito di coraggio, Fagnani è certa che il suo successo sia dipeso proprio da quell'elemento che sempre ha accompagnato certe scelte della sua vita. "Vede, a differenza della vita privata, è nella vita professionale che sono coraggiosa", ha spiegato: "La prima serata in tv per Belve mi venne offerta un mese e mezzo prima della messa in onda. La verità è che nessuno ci voleva andare in quello spazio perché c’erano, nell’ordine, la Champions, tre programmi d’informazione, una fiction e a un certo punto pure Le Iene. Mancava solo l’Apocalisse. Io credo che nella vita te la devi giocare: l’ho fatto con un programma di sole parole senza servizi, senza foto, senza balletti. È andata bene".