Francesca Fagnani sull'amore con Enrico Mentana: "Ho un ottimo rapporto con i suoi quattro figli"

Francesca Fagnani sta per tornare in tv con la terza stagione di Belve, in onda dal primo novembre su Rai2 in seconda serata. Proprio in vista del nuovo ciclo di interviste, la giornalista si è raccontata al Corriere della sera dove, oltre ad anciticpare qualcosa sui prossimi protagonisti del suo programma e ricordare le tappe salienti della sua carriera, ha anche accennato a qualche aspetto della sua vita privata.

Francesca Fagnani, 46 anni il prossimo 26 novembre, dal 2013 è fidanzata con Enrico Mentana. "Un bilancio? L'amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe" ha detto a tal proposito Fagnani che, confermando di non aver mai usato in alcun modo la sua popolarità per trarne un qualche vantaggio, ha aggiunto: "Non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme (...) Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male". La coppia vive insieme ai loro due cani cavalier king, Nina e Bice, spesso (loro sì) protagonisti dei loro scatti social: "Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro, ma niente: si buttano solo su di lui", ha raccontato ancora Fagnani che ha anche fatto accenno al rapporto con i figli di Mentana, nati da precedenti relazioni.

"Non siamo una famiglia allargata"

Enrico Mentana è padre di quattro figli: Stefano, nato da Fulvia Di Giulio; Alice, figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, e Giulio e Vittoria, figli dell'ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torrepadula. Che rapporto c'è tra Francesca Fagnani e i quattro ragazzi del compagno? È molto complicato? "Per lui sì!" è stata la risposta ironica: "Scherzi a parte, ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però".

Francesca Fagnani, invece, non ha avuto figli: "Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi" ha spiegato la giornalista che ricordando la sua di mamma, scomparsa nel 2015, non ha nascosto un grande dolore: "Mi manca ancora tanto. Non le ho dato le soddisfazioni che si meritava in vita. Quando perdi la mamma sei più sola al mondo, non c’è più nessuno che ti chiede: “Come stai, hai mangiato?”. Sembrano sciocchezze, ma non lo sono. Non c’è giorno che non la pensi. Ho capito tutto troppo tardi".