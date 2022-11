Fagnani zittisce J-Ax: "Non ci può ammorbare così". Botta e risposta a "Belve"

Annamaria Bernardini De Pace, ma non solo: oltre alla nota avvocatessa, anche J-Ax stasera sarà protagonista della puntata di Belve in onda su Rai2 in seconda serata. Politica, musica e vita privata sono i temi dell'intervista che, come anticipa Davide Maggio, si rivelerà piuttosto accesa, con un botta e risposta serrato tra il rapper dice che "la sinistra italiana è la più schifosa" e la conduttrice che chiede precisazioni.

Parlando di "poteri forti", J-Ax afferma che "una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda". Ma quando Fagnani si inserisce dicendo "ma senza andare sui massimi sistemi…", lui ribatte stizzito: "Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre". La conduttrice però non ci sta e spiega molto sinceramente: "Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti (…) A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose".

Il pensiero del suicidio e le parole su Fedez

J-Ax, ancora, racconta un episodio inedito di quando, in crisi per la droga, è arrivato persino a pensare al suicidio: "L’ho pensato, ma non ho avuto il coraggio, sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto", ha aggiunto.

Il cantante non si risparmia neppure su Fedez, definito in passato anche "cattivissimo" con il quale è tornato il sereno dopo un lungo periodo in cui non si sono parlati: "Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai" dice del collega. E sul suo passato: "Dai 6 ai 14 anni ho subito atti di bullismo, dai pestaggi a quelli psicologici" confida, "nel paesino di provincia in cui stavo dicevano che portavo sfiga".

