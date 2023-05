Francesca Fagnani: "Mio padre tornò a casa quando mia madre si ammalò gravemente"

Tale e quale a sua madre. Oggi Francesca Fagnani si scopre molto più simile di quanto credesse alla mamma, che non c'è più. La giornalista ne parla in un'intervista a Vanity Fair: "Mi impressiona perché tante delle cose che non sopportavo di mia madre oggi le ritrovo tutte identiche in me".

Non fa mancare esempi: "La cosa più sciocca? Non la reggevo quando si ostinava a prendere il caffè solo se c'era anche il piattino. Oggi se mi fanno prendere il caffè senza piattino faccio una scenata. E poi ci sono cose più serie: ha vissuto fatti personali molto forti e ha avuto la capacità di reagire". Su quei fatti bocca cucita: "Ma come si fa? Mi sembrerebbe un tradimento perché lei non c'è più".

C'è una cosa, però, di cui Francesca Fagnani non solo parla ma si riempie d'orgoglio: "Dopo la separazione da mio padre, episodio che la fece molto soffrire, lei si ammalò gravemente e lui tornò a vivere con lei, per assisterla, 24 ore su 24 fino alla fine". Un tumore ai polmoni che l'ha costretta via via a letto: "Commovente, perché lei cercava solo lui. Dalla stanza da letto, chiamava solo lui. Avevo dieci anni quando si separarono e a scuola mi vergognavo un po' dell'accaduto. Ma lei, con la sua generosità, riuscì a stabilire un rapporto con lui tale che non c'erano problemi di weekend, di chi stava con chi o per quanto tempo. Ho sempre sperato che mi lasciasse in eredità quella forza di carattere".

Infine Francesca Fagnani svela anche un retroscena sul primo bacio con Enrico Mentana, a cui è legata da 10 anni: "Me lo ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato".