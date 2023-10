Fagnani e Giletti, siparietto al ristorante: "Mi ha offerto un bicchiere di vino, una roba storica" (video)

È passato qualche mese da quando Massimo Giletti si raccontò da "belva" a Francesca Fagnani. Le lacrime per il padre, il rapporto con i suoi colleghi, il burrascoso addio alla Rai furono i temi affrontati nel faccia a faccia televisivo che non mancò di ironia anche per una domanda arrivata a bruciapelo dalla conduttrice. "Lei è tirchio?", gli chiese lasciandolo di stucco: "Una volta siamo andati a pranzo e lei finse di dimenticarsi il portafoglio". Un botta e risposta che divertì molto il pubblico quello sull'immaginato lato inedito del giornalista che ora, a distanza di tempo, è tornato oggetto di un divertente video pubblicato tra le storie Instagram di Francesca Fagnani.

Ripreso di fronte a lei durante un aperitivo pronto a pagare il conto, Francesca Fagnani ha dichiarato che sì, Massimo Giletti le ha offerto un bicchiere di vino: "Un momento magico, una roba storica! Lui ha preso una Coca Cola...". La risposta divertita dell'amico non ha mancato di autoironia e "Per ridurre il prezzo..." ha scherzato, smentendo così la voce che lo raccontava come poco avvezzo al gesto di offrire: "Fai passare per una roba storica una cosa normale" ha chiosato tra grandi risate.

(Di seguito il video pubblicato da Francesca Fagnani)

