Francesca Fagnani e l'amore con Mentana: "Sono allenata coi caratteracci, uno l'ho portato a casa"

Legati da quasi dieci anni, Francesca Fagnani ed Enrico Mentana vivono da sempre la loro storia d'amore lontano dai riflettori. L'interesse sul loro rapporto però è altissimo e oggi la giornalista ha accontentato i più curiosi svelando qualche dettaglio in più.

Mentana non ha certo un carattere facile, parola della compagna: "Ho iniziato a lavorare con Minoli, ho proseguito con Santoro - ha ricordato a Oggi è un altro giorno - perciò coi caratteracci sono allenata. Uno me lo sono portato a casa per mantenere alta la tensione". Entrambi giornalisti, Serena Bortone le ha chiesto se si può essere competitive col proprio uomo. La risposta della Fagnani è stata secca e decisa: "Sì. Io non lo sono perché è troppo più in alto, è un'impresa a perdere, almeno nel mio caso. Lui è incoraggiante con me, mi stimola. Facendo lo stesso lavoro parliamo la stessa lingua, anche se ovviamente in posizioni diverse". Poi il divertente retroscena: "Gli interessi sono gli stessi. La gente magari parla di altro, noi ci appassioniamo sull'Ucraina. Succede ad esempio che durante l'aperitivo diciamo: 'Hai sentito Putin'?, come se fosse un amico nostro".

La nuova edizione di Belve

Francesca Fagnani torna venerdì 18 febbraio, alle 22.55 su Rai2, con una nuova edizione di Belve. Le prime due protagoniste sono Elettra Lamborghini e Pamela Prati, anche se l'ereditiera potrebbe far cancellare la sua intervista: "Se si viene a Belve si accettano le regole di ingaggio, che sono semplicemente la libertà che mi do di fare tutte le domande e la libertà di non rispondere - ha spiegato la conduttrice -. Non è che uno poi risponde, si pente della risposta e dice 'taglia questo, taglia quest'altro'. Elettra Lamborghini è stata molto brava e simpatica, ci auguriamo che andrà in onda".