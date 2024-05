Francesca Fagnani rifatta: tutti i ritocchini (mostrati dalla chirurgo)

"Che rapporto ha con la chirurgia estetica?". È una domanda che a volte Francesca Fagnani fa agli ospiti del suo programma Belve. Stavolta a porre questa domanda direttamente alla conduttrice 47enne è una chirurga, che su TikTok realizza un video dedicato al suo caso.

"La conduttrice è decisamente cambiata e, con il tempo, è molto migliorata" spiega la dottoressa Alessandra Cecchini, di professione chirurgo plastico ed estetico. "Si è rifatta anche lei" prosegue "Facendo infatti confronti con le foto che ho trovato mi sembra di poter dire che si è sottoposta a una rinoplastica, una blefaroplastica superiore e vari trattamenti di medicina estetica come botox e filler alle labbra. Questa è la dimostrazione che la chirurgia e la medicina estetica ben fatte possono solo renderci molto più belli".

Già in passato Striscia la notizia aveva reso la giornalista protagonista di una puntata della sua rubrica "Fatti e Rifatti", spazio del tg satirico dedicato proprio alle celebrità che amano lasciarsi andare alla medicina estetica. Va detto però che Fagnani non ha mai parlato pubblicamente del suo rapporto con la chirurgia. Intanto prosegue il suo momento d'oro professionale e privato. Proprio la scorsa settimana si è chiusa con ascolti record l'ultima stagione di Belve, che sicuramente tornerà con una nuova edizione (seppure non è ancora chiaro su quale rete). Anche l'amore prosegue a gonfie vele: l'amore con Enrico Mentana va avanti ormai da dodici anni.