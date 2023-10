Francesca Fagnani parla della sua vita privata: "In quella professionale sono più coraggiosa"

Francesca Fagnani ha ricambiato l'invito di Massimo Giletti che al suo Belve si raccontò qualche mese fa senza filtri ed è stata ospite oggi del programma di Rtl 102.5 condotto da lui e Luigi Santarelli. Quasi d'obbligo la domanda iniziale, di norma formulata da lei ai suoi intervistati ma che stavolta l'ha trovata destinataria: che belva si sente? "Tendenzialmente mi sento un Jack Russell, ma ho capito che spesso conviene essere un opossum, perché quando percepisce il pericolo si finge morto, non è male" ha risposto Fagnani che non ha mancato di accennare alla sua vita privata. Nessun riferimento esplicito a Enrico Mentana a cui è legata sentimentalmente da dieci anni, solo: "Nella vita professionale sono più coraggiosa rispetto alla mia vita privata", si è limitata a dire, proseguendo con una riflessione sulla televisione di oggi e un commento sulla mancata partecipazione a Fedez nel suo programma per decisione della Rai. "Nella vita privata mi rilasso e sono più riflessiva", le sue parole: "In tv non c'è coraggio non solo sui nuovi volti ma anche sui format e sugli ospiti, che sono sempre un po' gli stessi nei talk. Alla fine lo share comanda e c'è il timore che vinca l'avversario perché ha l'ospite che in quel momento funziona e te lo trovi spalmato su tutti i contenitori. Non c'è un investimento né sulle idee né sulle persone in generale".

Nel corso dell’intervista con Massimo Giletti e Luigi Santarelli, spazio anche per confessioni e peccati: "Confessioni? Mi dovrei costituire più che confessare, non lo faccio dalla prima comunione. Mi hanno bocciato al catechismo, non pensavo si potesse fare", ha detto ancora Fagnani. E su Meloni e Schlein: "Giorgia Meloni e Elly Schlein hanno avuto la forza di affermarsi in un sistema politico maschile. Una ha detto che non l’abbiamo vista arrivare e gestisce il potere contro i suoi, l'altra l’abbiamo visto arrivare eccome e tiene i suoi fino ad un certo punto, la debolezza della Meloni sono proprio i suoi", ha proseguito la giornalista, commentando anche la questione della magistratura "politicizzata" e il ruolo dei giornalisti nei confronti della politica.

"Nei programmi televisivi si è dato troppo spazio all’ospite politico che ti chiede le domande, sceglie il parterre, il punto della scaletta in cui intervenire. Questo è inaccettabile. Non è un favore che fai a lui ma un dovere rispetto al pubblico. Ma che non si facciano interviste a schiene dritte, direi di no" ha dichiarato Fagnani che ha detto al sua anche riguardo al tweet di Salvini sulla giudice Apostolico: "La personalizzazione dello scontro, soprattutto quando riguarda un magistrato, non porta mai bene in questo Paese", il suo pensiero, "Il tweet di Salvini, proprio perché l'ha fatto lui, è inopportuno. Penso che i magistrati non dovrebbero avere posizioni militanti su questioni di cui poi si occupano, devono essere sempre terzi, non solo esserlo".