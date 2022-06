Francesca Ferragni apre le porte della nuova casa: le foto

É indubbiamente un periodo molto felice per Francesca Ferragni. La sorella "di mezzo" dell'imprenditrice da 27 milioni di followers, ha infatti coronato il sogno di entrare nel suo nuovo nido d'amore, la casa nella quale vivrà con il compagno Riccardo Nicoletti e il loro piccolino in arrivo.

La 33enne ha infatti condiviso con i followers l'ingresso nella nuova dimora, acquistata a Milano, spoilerando qualche dettaglio. Tra i primi a congratularsi, le sorelle Chiara e Valentina e il cognato Fedez.

E nel frattempo è partito anche il countdown che la porterà in sala parto per dare alla luce il primo nipotino dei Ferragnez che sin dall'annuncio si sono detti entusiasti del nuovo arrivo in famiglia.