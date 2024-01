Francesca Ferragni diventa bionda: la reazione del marito (e di chi nota la somiglianza con la sorella Chiara)

Anno nuovo, look nuovo per Francesca Ferragni, arrivata sui social con un post che ha presentato ai follower un cambio radicale del colore dei suoi capelli. Da sempre caratterizzata dalla chioma lunga e castana, stavolta la seconda delle sorelle Ferragni ha deciso di dare una svolta netta alla sua immagine optando per una tinta decisamente diversa rispetto a quella sfoggiata fino a ora. "Biondissimo", infatti, definisce lei stessa il colore fresco di parrucco che ha suscitato le reazioni più diverse dei follower tra i quali non sono mancate quelle dei famigliari più stretti. A iniziare dal marito Riccardo Nicoletti che ha espresso tutto il suo apprezzamento con una serie di emojy di fiamme e occhi a cuore volte a esaltare l'ottima riuscita del cambio look, per proseguire con la sorella Valentina e la mamma Marina, pure loro d'accordo con la decisione di scegliere un biondo tanto diverso dal solito. E non è mancato neppure papà Marco, espostosi con un like di approvazione.

Assente nell'esprimere il suo giudizio, com'è ormai consuetudine nel periodo segnato dalle ripercussioni per la vicenda dei pandoro Balocco, Chiara Ferragni, comunque citata più volte da chi ha notato una forte somiglianza tra le due sorelle ora che Francesca ha scelto di tingere i capelli. "Così somigli tanto a Chiara" scrive qualcuno; "Ti preferivo prima. Eri diversa dalle altre sorelle. Ora siete tutte troppo simili" commenta qualcun altro; "Alla fine si è omologata anche lei" aggiunge un altro, concorde con chi sostiene che così sembra aver preso il posto della sorella. Sorella che, dopo la breve apparizione nel video di Fedez come eccezione alla regola del silenzio social, è tornata nel suo totale silenzio.