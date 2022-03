Francesca Ferragni pubblica l'ecografia: il viso del bambino si vede perfettamente

Francesca Ferragni, al sesto mese di gravidanza, per il momento non svela il nome del bebè in arrivo (forse non ancora scelto), ma mostra per la prima volta il viso - ben visibile sull'ecografia 4D - e i follower si lanciano a indovinare le somiglianze. "Ciao amore" scrive la futura mamma accanto alla foto pubblicata su Instagram, impaziente di conoscere il suo bambino. Tra i commenti non poteva mancare quello della mamma, Marina Di Guardo, pronta a diventare nonna per la terza volta dopo Leone e Vittoria, che presto avranno un cuginetto.

La sorella maggiore di Chiara Ferragni è al settimo cielo, così come il suo compagno Riccardo Nicoletti. Legati da 12 anni, aspettano il primo figlio, che arriverà in primavera. "Siamo un po' spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose. Ora lo sapete tutti" sono state queste le parole con cui Francesca ha annunciato in una storia Instagram, lo scorso dicembre, la gravidanza. "Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio (il loro cane, ndr) che mi tira e sarò felice così" aveva risposto il compagno.

L'ecografia pubblicata da Francesca Ferragni

Chi è Riccardo Nicoletti

Riccardo Nicoletti, 40 anni, detto anche Riku, è un musicista di Cremona, città di origine della compagna. Suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e dal suo profilo Linkedin, risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics. La storia d'amore con Francesca Ferragni è nata nel 2009 ed è subito decollata, portandoli a decidere quasi subito di andare a vivere insieme a Milano. Sul suo profilo Instagram seguito da 131mila follower, Riccardo condivide i momenti della sua quotidianità con la fidanzata con cui ha partecipato alla serie The Ferragnez basata sulla vita della cognati Chiara e Fedez. E a proposito di Chiara, la notizia dell'arrivo del suo primo nipotino non poteva che essere accompagnato da un annuncio social di grande gioia: "Farò la zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto".