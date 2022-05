Festa a sorpresa per Francesca Ferragni: Chiara non trattiene le lacrime

"È stato bellissimo, non ce l'aspettavamo. C'erano i nostri amici, le nostre famiglie, è stato bellissimo e divertente. Grazie mille a tutti", con queste parole Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti hanno ringraziato le loro famiglie e gli amici che hanno organizzato e preso parte al baby shower a sorpresa. Un momento per festeggiare il primo figlio della coppia, che sarà un maschietto, Edoardo il nome scelto, e che tra qualche anno potrà giocare con Leone e Vittoria.

Immancabili, ovviamente, Chiara e Valentina, ma anche la mamma Marina Guardo. E così tra torte e palloncini non sono mancate le lacrime e le risate. Chiara, in particolare, non ha saputo trattenere la commozione e mentre leggeva la lettera scritta per i futuri genitori spesso si è dovuta interrompere. A coronare la magia del momento una foto bellissima in cui Leone bacia la pancia della zia Francesca, impossibile non emozionarsi di fronte alla forza della vita.

Qui sotto il video con il discorso di Chiara Ferragni.