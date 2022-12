"Cosa devi dimostrare, che sei magra dopo il parto e quindi?" Francesca Ferragni attaccata per una foto in bikini

Può mai un'innocente foto in costume diventare motivo scatenante di bodyshaming e attacchi personali? Sembra proprio di sì stando agli ultimi commenti ricevuti da Francesca Ferragni per uno dei suoi ultimi post Instagram. La sorella di mezzo delle Ferragni, infatti, ha pubblicato uno scatto in bikini fatto in una tranquilla giornata di relax alle terme, una foto identica a milioni di altre che si è soliti trovare sul Instagram ma che per la Ferragni è diventata la miccia per attacchi gratuiti da parte di molti haters che si sono accaniti sul suo apparente bisogno di mostrare la sua pancia piatta ad appena sei mesi dal parto.

In tantissimi, infatti, hanno criticato la meno social delle sorelle Ferragni per una foto normalissima che ha, però, toccato un nervo scoperto di tante donne che si sono sentite "minacciate" e sminuite dal suo voler dimostrare di essere riuscita a dimagrire così velocemente dopo i chili in eccesso della gravidanza.

"Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?", commenta un utente e c'è chi rincara la dose: "Non capisco questa smania delle sorelle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude". C'è, poi, chi ironizza su una forma fisica recuperata troppo in fretta a differenza delle persone normali: "I soldi non fanno la felicità".

Che ci si mostri magri, in sovrappeso, al top della forma o nella peggiore condizione possibile, una cosa è certa, sui social la critica è assicurata.