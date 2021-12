Francesca Ferragni è incinta: la sorella di Chiara lo annuncia con una foto social

Francesca Ferragni è incinta. La sorella di Chiara Ferragni ha affidato ai social il lieto annuncio, a corredo di una foto che la mostra con il compagno Riccardo Nicoletti che le bacia la pancia. “Non solo panettoni”, si legge a corredo dello scatto diventato in pochi minuti destinatario di oltre 100mila like e di tantissimi commenti. Tra i fan entusiasti della bella notizia anche Chiara: “Non vedo l’ora di diventare zia” scrive l’imprenditrice digitale, al settimo cielo proprio come Valentina, la terza delle sorelle Ferragni: “Per la terza volta zia, sono così felice per voi”, scrive l’influencer riferendosi ai nipotini Leone e Vittoria figli di Chiara e Fedez.

Francesca Ferragni incinta: carriera e vita privata

Francesca Ferragni è la secondogenita di Marco e Marina Di Guardo. Nata a Cremona il 12 marzo 1989 due anni dopo Chiara, dopo il diploma Francesca si è iscritta all’Università Bocconi di Milano dove ha conseguito la Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale, seguendo la professione del padre che è un noto dentista. A giugno 2020 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia orale con il massimo dei voti, festeggiata da tutta la famiglia con cui ha un rapporto splendido. Al suo fianco da 12 anni lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti, detto Riku, chitarrista di due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn. I due diventeranno genitori a maggio 2021: Francesca, infatti, è al quarto mese di gravidanza. La coppia vive insieme a Milano e ha una cagnolina di nome Gabri. Insieme, come tutti i membri della famiglia, hanno partecipato alla serie The Ferragnez.

“Siamo un po’ spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose… Ora lo sapete tutti” le prime parole di Francesca in una storia Instagram pubblicata subito dopo il post che ha annunciato la gravidanza; “Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così”, dice invece Riccardo.