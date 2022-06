Francesca Ferragni è diventata mamma: è nato Edoardo, le tenere foto di famiglia

Un'emozione dopo l'altra in casa Ferragni, dopo l'annuncio della co-conduzione di Chiara al Festival di Sanremo ecco che Francesca, la più grande delle sorelle, su Instagram annuncia la nascita del suo primo figlio. La comunicazione era stata data a dicembre e lei e il compagno Riccardo Nicoletti non stavano nella pelle dalla gioia.

Finalmente l'atteso giorno è arrivato: è nato Edoardo. "21/06/2022 Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi" si legge a corredo delle tre dolcissime foto che Ferragni e Nicoletti hanno condiviso su Instagram. La coppia presto si sposerà, Riccardo ha chiesto a Francesca di convolare a nozze nel giorno del compleanno di lei, ed ha da poco finito di sistemare la nuova casa. Insomma l'inizio di una nuova vita in tre. È stato poi Riccardo ha condividere la foto del piccolino da solo nelle sue storie Instagram, è già un papà orgoglioso

La storia d'amore tra Francesca e Riccardo

La storia d’amore tra Riccardo e Francesca è nata nel 2009 poco dopo hanno deciso di andare a convivere a Milano per stare sempre vicini. Anche Nicoletti è molto seguito sui social, su Instagram ha più di 130mila follower, e spesso condivide foto della quotidianità. La notizia dell’arrivo del loro bambino ha mandato in estasi la famiglia Ferragni che non aspettava altro se non un nuovo bambino da coccolare e in particolare Chiara Ferragni ha dichiarato: "Farò la zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto".