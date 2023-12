Francesca Ferragni in vacanza sulla neve, il marito sbotta con un uomo

Dopo il caso del pandoro Ferragni, gli occhi continuano a essere puntati su tutta la famiglia dell'imprenditrice. Mentre Chiara continua a trincerarsi dietro il più assoluto silenzio in seguito all'ormai celebre video di scuse, le persone a lei più vicine sono tornate a una sorta di normalità social, con Fedez che ha ripreso a postare contenuti con i figli protagonisti e la sorella Francesca che, partita per una vacanza sulla neve con il marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo, si è mostrata sorridente in un paesaggio innevato.

Ed è stato proprio a corredo dell'ultimo post della 34enne in cui lei è comparsa insieme alla sua famiglia e all'adorato cane Gabri che qualcuno ha avuto da ridire sul consorte. "Ma Riky esattamente che c**** fa nella vita?" ha chiesto provocatoriamente qualcuno, suscitando le difese dei follower e la reazione dello stesso Nicoletti. "Si fa i suoi....", ha risposto infatti Riccardo senza aggiungere ulteriori dettagli sulla sia vita privata e professionale che trova nella musica il suo ambito di riferimento. Nato a Cremona (stessa città della famiglia Ferragni) nel 1981, Riccardo Nicoletti detto anche Riky, ha 40 anni ed è un musicista. Diplomato come tecnico dei sistemi energetici presso l'Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona, si è subito dedicato alla carriera. A oggi suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e dal suo profilo Linkedin, risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics.

Intanto i riferimenti alla vicenda che ha scombussolato Chiara Ferragni multata dall'Antitrust continuano a fioccare da parte degli utenti anche sotto ai post di Francesca. E a restare senza risposta.