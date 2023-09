Matrimonio 'blindato' per Francesca Ferragni, le indiscrezioni: "Clausola di riservatezza e finestre coperte"

Cresce sempre più l'attesa per il matrimonio di Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, che domani, sabato 8 settembre dirà 'sì' al suo compagno Riccardo Nicoletti. Sulle nozze si sa pochissimo, solo che si svolgeranno al Castello di Rivalta in Emilia Romagna. Francesca delle tre sorelle Ferragni è quella più riservata, anche se sui social condivide momenti della sua vita non li utilizza tanto quanto Chiara o Valentina e per questo motivo non stupisce che siano così pochi i dettagli noti sul lieto giorno.

E proprio poche ore prima del tanto atteso 'lo voglio' ecco che le prime indiscrezioni iniziano a trapelare. A riportarle è l'esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricondiviso, specificando che si tratta di "indiscrezioni", quanto le è stato comunicato per direct su Instagram: "Sabato si sposa Francesca Ferragni in Castello a Rivalta, ha già fatto firmare i documenti per la non divulgazione di foto/video, in più hanno fatto oscurare le finestre e gli invitati del matrimonio avranno un bollino sulla mano... Tutto top secret insomma... Ho sentito persone lamentarsi".

Sono misure molto precise e restrittive, ma potrebbero anche descrivere la realtà dei fatti: come abbiamo spiegato Francesca è molto discreta sui social e quindi è possibile che voglia decidere lei ciò che può essere e non può essere reso noto del suo giorno speciale.