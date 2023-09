Francesca Ferragni si è sposata, tutte le foto: gli abiti, Leone e Vittoria con le fedi

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati. I due, legati dal 2009 e genitori di Edoardo, si sono giurati amore eterno in un castello della Val Trebbia, in Emilia, davanti a un centinaio di invitati.

La cerimonia, con rito civile, si è svolta all'esterno - celebrata da un caro amico della coppia - e la sposa è arrivata all'altare accompagnata da entrambi i genitori, il papà Marco Ferragni e la mamma marina Di Guardo. Abito di pizzo avorio, con un corpetto che le lasciava le spalle scoperte e un lungo strascico a cerchio, per lei - elegantissima e romantica - lui invece in un completo blu uguale al figlio. Vestito celeste a sirena per le quattro damigelle - tra cui le sorelle Chiara e Valentina (che per la cena si sono cambiate) - rosa invece per le due testimoni. A portare le fedi i nipotini Leone e Vittoria: il primogenito dei Ferragnez con bermuda e giacca, la piccolina di casa invece indossava un vestitino rosa e lo precedeva spargendo petali sul tappeto.

Durante la cena, in giardino, Chiara Ferragni ha letto una lettera per gli sposi (ma sui social non si trova un video in cui è possibile ascoltare il contenuto), poi la maxi torta crema e fragole, tutta su un piano, e via alla festa. Defilati Chiara e Fedez, che pochi giorni fa, ospiti di un altro matrimonio, ci avevano deliziato con una performance canora in una fontana, da brilli. I Ferragnez non avranno voluto rubare la scena agli sposi e anche sui loro profili sono poche le immagini di ieri.

New entry in famiglia: il fidanzato di Valentina

Il matrimonio di Francesca è stata l'occasione per l'ingresso ufficiale in famiglia di Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina. Insieme da pochi mesi, ieri per lui era la prima volta a un grande evento della 'crew'. È Chiara a pubblicare il selfie di sorelle e rispettivi compagni: "Cognatanza".