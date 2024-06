Ricky parla della moglie Francesca (e la differenza con Fedez e Chiara è lampante)

Ricky Nicoletti, musicista e marito di Francesca Ferragni, è sicuramente il meno chiacchierato del clan Ferragni. Intervistato da Nyva, speaker radiofonica, nel suo recente podcast "Diario di una metallara" per la prima volta ha parlato del suo rapporto con la suocera, Marina Di Guardo, ma anche di quello con Francesca.

Dopo aver rivelato il primo incontro con la suocera, Ricky ha raccontato anche quello con la moglie. "Grazie alla musica ho conosciuto mia moglie. Lei è appassionata, seguiva le band locali e a quel rumore che facevo ci siamo conosciuti", ha rivelato Nicoletti svelando così che Francesca è una sua fan.

Immancabile poi una domanda su se e quanto pesi il cognome della moglie su di lui: "Per chi lo vede da fuori sì, io l’ho sempre vissuta con molta serenità. In questi anni sono sempre stato me stesso, non mi sono mai sentito uno scalino sopra gli altri. Fortunato sì, perché questo mi ha consentito di fare esperienze uniche e conoscere gente che altrimenti non avrei conosciuto, però poi io sono lo stesso cremonese di provincia. Chi ho conosciuto grazie a questa cosa? Max Pezzali, che è un pezzo di cuore, mia moglie ha incontrato i Korn".

"È mai stato un problema stare insieme a una persona così esposta mediaticamente?", gli ha chiesto poi Nyva. E il musicista con serenità ha spiegato di non provare alcun senso di competizione con la moglie: "Assolutamente no in realtà. Posso dirlo, anche economicamente è la parte forte della famiglia, ma è una cosa che assolutamente non mi hai turbato. Anzi quando lei faceva cose non mi sono mai sentito in difetto: 'Cavolo lei a bomba e io resto dietro'. Anzi, io sto bene dietro dove sono perché me ne sto tranquillo, mi faccio i cavoli miei e forse lei è più esposta ma va bene così. Amandola per tutta la fortuna che le arriva io posso essere solo che felice. Non ho questo tipo di competizione della coppia".

