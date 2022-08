Francesca Ferragni parte per la montagna con il figlio, l'imprevisto in strada

Niente vacanze in famiglia questa estate per le sorelle Ferragni. Chiara a Ibiza con Fedez e i bambini, Valentina appena rientrata a Milano da Saint Tropez, mentre Francesca quest'anno ha scelto la montagna.

Diventata mamma a giugno, Francesca Ferragni è partita ieri insieme al compagno Riccardo - con cui a breve convolerà a nozze - per il Trentino-Alto Adige, ma il viaggio è stato un'odissea. Bloccati per ore sull'autostrada che da Milano li ha portati a Luson, la coppia è arrivata nel lussuoso hotel che li ospita nel tardo pomeriggio. "Prima vacanza insieme" scrive su Instagram, postando una foto di famiglia dal salotto del loro chalet e raccontando la disavventura: "Dopo mille ore di viaggio (mi è sfuggito che ieri fosse una giornata da bollino nero sulle strade italiane) siamo arrivati stanchi ma felici in montagna. Edo bravissimo".

Per Edoardo questo era il primo viaggio lungo in macchina e considerando il racconto di Francesca, è andata bene nonostante tutto. Ora via libera a relax e passeggiate, la macchina si riprenderà solo per tornare a casa.

Il post di Francesca Ferragni

La storia d'amore di Francesca e Riccardo

Francesca ferragni e Riccardo Nicoletti stanno insieme da oltre 10 anni e da alcuni anni già convivono. Lui è un chitarrista, fa parte della band Under Static Movement e Rosco Dunn. A marzo è arrivata la proposta di matrimonio e probabilmente aspetteranno la fine dei lavori nella loro casa nuova, acquistata quest'anno - prima di convolare a nozze.