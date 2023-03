"Quello che è accaduto ha lasciato dei segni": Francesca Fialdini torna sulla battuta di Claudio Lippi

A distanza di una settimana dall'ospitata di Claudio Lippi che ha smosso un'ondata di sdegno nei telespettatori, Francesca Fialdini ha voluto aprire la puntata di Da noi... A ruota libera in onda domenica 26 marzo con un chiarimento in merito a quanto accaduto.

La vicenda era partita dalla considerazione del conduttore che si era rivolto al giovane Amaral chiedendogli se fosse italiano per via dei suoi capelli riccissimi. "Lui è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nel lato umano, cioè è un essere umano, non è un primate" era stata l'infelice battuta che aveva smosso le critiche di quanti lo avevano definito razzista. Sulla vicenda è così tornata Fialdini che ha iniziato la diretta dando proprio la parola ad Amaral per parlare dell'accaduto e delle sue ripercussioni.

"Quello che è accaduto la settimana scorsa ha lasciato dei segni", ha esordito la conduttrice ammettendo di essersi lasciata sfuggire la battuta del suo ospite. Poi ha dato la parola al giovane che ha raccontato cosa sia successo poi dietro le quinte: "Esco dallo studio, viene Claudio Lippi e mi chiede se mi fossi offeso, insomma tenta di chiarire con me" ha iniziato a spiegare il ragazzo italo-brasiliano. "La polemica non dipende da me, non è partita da me" ha precisato ancora, invitando Lippi a chiedere scusa non a lui personalmente, ma in generale, perché - ha detto - "credo che siano parole comunque non belle". Amaral ha quindi aggiunto di essersi chiarito con Lippi perché ha colto che l'intenzione del presentatore sicuramente non era quella di offenderlo. Fialdini, poi, ha parlato di un "modo di far comicità piuttosto superato" e ha chiuso l'argomento con l'ultima considerazione: "In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui (indica Amaral, ndr) per razzista, perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta, e sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà".

(Il link di Raiplay dov'è possibile recuperare l'intervento di Francesca Fialdini a partire dai primi secondi)