Francesca Fialdini positiva al Covid: su Instagram fa sapere come sta

La conduttrice, assente domenica a 'Da noi a ruota libera', migliora e ringrazia fan e amici per l'affetto che sta ricevendo in questi giorni

Migliorano le condizioni di Francesca Fialdini, positiva al Covid. La conduttrice - che domenica ha lasciato il timone del suo programma, 'Da noi a ruota libera', a Nek - è in isolamento domiciliare da èpiù di una settimana, ma i sintomi iniziano a scomparire piano piano.

"Oggi è un gran bel giorno - fa sapere su Instagram - La colazione sa di caffè! È un gusto ancora timido ma lo sento. Dopo 10 giorni chiusa in casa senza odori o sapori questo è il secondo bel regalo della giornata. Il primo sono i messaggi e le telefonate di chi non mi fa mai sentire sola mandandomi energia positiva per recuperare in fretta. Love you". Sono davvero tanti i messaggi che sta ricevendo sui social da parte di amici e fan e grazie a tutto questo affetto il tempo scorre più in fretta.

A incoraggiare Francesca Fialdini anche diversi colleghi Rai, tra cui Alberto Matano - suo grande amico - e Monica Setta: "Cara Francesca ti abbiamo fatto gli auguri domenica scorsa a Uno Mattina In Famiglia, te li rinnovo qui e ora, felice che tu stia meglio". L'augurio è quello di rivederla il prima possibile nel suo salotto della domenica.

Francesca Fialdini positiva al Covid

Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid la scorsa settimana, dopo aver fatto un tampone rapido in farmacia. Uno scrupolo, ha spiegato la conduttrice sui social, che si è rivelato fondamentale: "Mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene". A condurre al posto suo, domenica scorsa, Nek, che molto probabilmente rivedremo anche questa settimana, in attesa del ritorno della padrona di casa.