Covid, Francesca Fialdini positiva: “In qualche modo la ruota girerà anche domenica”

Francesca Fialdini è risultata positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice con un post su Instagram.

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”, ha scritto Fialdini a corredo di un video tratto dal programma di Rai1 ‘Da noi… a ruota libera’ di cui è timoniera.

L’intenzione, dunque, è quella di andare comunque in onda con il talk domenicale in una modalità ancora tutta da decidere. Tuttavia, visti i precedenti di Carlo Conti con ‘Tale e Quale Show’ e Serena Bortone con ‘Oggi è un altro giorno’, è probabile che la conduttrice condurrà da casa.

Covid, Francesca Fialdini positiva: i messaggi di affetto

Nonostante la notizia di essere risultata positiva al coronavirus, Francesca Fialdini non perde comunque l’ottimismo che la contraddistingue e che la rende uno dei volti più solari del panorama televisivo italiano. “Mi hanno scritto in questi giorni sui social che devo ridere di meno…. Non ci penso nemmeno!” dice nel video postato a corredo dell’annuncio della sua positività al Covid, raggiunto da tanti messaggi d’affetto di fan e amici. Tra loro anche Rita Dalla Chiesa: “Dai Franci, domani tutti a fare il tampone, senza stress”, l’abbraccio virtuale della conduttrice, accanto a lei nelle immagini postate su Instagram tratte dalla puntata di ‘Da noi… A ruota libera’.