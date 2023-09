Francesca Fialdini, illazioni sul suo orientamento sessuale per i capelli corti: lei risponde

Quando una donna taglia i capelli - o li colora - c'è aria di novità. O semplicemente voglia di novità. È una sorta di regola non scritta, ma quasi sempre attendibile. Il problema è che dietro a questa decisione si annidano giudizi e sentenze, soprattutto sui social (come avviene ormai per tutto). Lo sa bene Francesca Fialdini, da mesi bersaglio di commenti e critiche per aver tagliato i capelli, che stanca di leggere la qualunque ha deciso di replicare: "Mi avete smerigliato le sinapsi (volgarmente detto... Pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza - scrive in un lungo post su Instagram - e nulla dovrebbe averne perché chi se ne frega".

La conduttrice Rai spiega: "In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall'immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell'età aveva un senso. Lol. Ideona eh! Alert! Giocare fa bene! Alla salute, a se stessi, all'ironia, allo sguardo... E voi fate bene a dire la vostra eh - continua - E mi diverto pure a stuzzicarvi, ma possibile che anche quando non c'entra nulla con le cose che posto voi tornate sempre lì?".

La replica a chi fa commenti sul suo orientamento sessuale

A quanto pare i suoi follower sono affezionati alla lunga chioma bionda, altri invece pieni di pregiudizi e retaggi. E proprio a loro risponde Francesca Fialdini: "Non avevo idea di quanto foste affezionati ai miei boccoli! E non perché non dovreste esprimervi (ci mancherebbe altro), ma ipotizzare il mio orientamento sessuale, usare frasi becere e puntute come zanzare (peraltro inutili) mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l'unica regola vincente". Poi una riflessione più ampia: "Pensateci: non dipende forse anche da questo l'esibizionismo, l'eccesso, l'abuso dei selfie ai propri corpi sui social? La fragilità della propria autostima e la ricerca costante dell'approvazione altrui, dove altrui è quello sguardo contaminato dal marketing che regola la nostra vita". Infine la battuta: "Di me invece posso dire che a Barbieland sarei stata decisamente più apprezzata (e dire che da piccola mi stancavo subito a giocare con le bambole) PS. Spetta, ora che ci penso l'unica Barbie che ho avuto, aveva i capelli lunghi fino ai piedi".

Il post di Francesca Fialdini