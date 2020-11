Francesca Fioretti, la vedova di Astori scrive alla figlia: "Mi dissero di ringraziarti"

Francesca Fioretti inseparabile dalla figlia Vittoria. Dopo la scomparsa del marito Davide Astori, l'attrice si stringe all'amore della piccolina, che oggi ha quattro anni e mezzo. Ed è a lei che dedica i messaggi più belli sui suoi canali social, dove condivide pochi scatti ma spesso proprio nel segno del legame con la bimba.

La dedica di Francesca Fioretti alla figlia

L'ultimo, bellissimo, questo pomeriggio. Una foto dai colori autunnali in cui Vittoria, munita di cappotto e cappellino, si diverte a giocare con le foglie secche in giardino: le lancia in aria e mamma è pronta ad immortalare il momento. A corredo della fotografia, un emozionante pensiero: "Mi dissero che dovevo ringraziare te - scrive Francesca- Ma noi già sapevamo che ci saremmo ringraziate a vicenda. La mia eternità".

E sono tante le foto che ritraggono mamma e figlia insieme, andando a ritroso nella cronologia del profilo Instagram. Tanti i viaggi che le due, prima dell'emergenza coronavirus, hanno intrapreso l'una accanto all'altra. Già perché girare il mondo era una delle attività preferite di Francesca e Davide, ed oggi la donna, rimasta sola, fa di tutto per trasmettere la stessa passione alla bambina.

Morte Astori, Francesca: "Io da una psicologa infantile"

Dopo la morte di Astori, capitano della Fioretina venuto a mancare due anni fa, poco più che trentenne, a causa di un arresto cardiaco nel sonno, Francesca, ritrovatasi improvvisamente sola, ha lottato per ritrovare un equilibrio. Ad aiutarla nel percorso di risalita, in questi anni, è stata una psicologa infantile. "Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide - ha raccontato di recente, in una delle poche interviste rilasciate - Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova".