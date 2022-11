"Avevo il terrore di restare incinta", l'influencer si fa togliere le tube a 23 anni

Quasi 46mila followers su Instagram, una carriera da fitness model alle spalle e una scelta di vita che l'ha messa al centro di una vera e propria bufera social. Stiamo parlando di Francesca Guacci, una giovane influecer di 28 anni che ha recentemente ammesso, in un'intervista a Il Gazzettino, di essersi fatta asportare all'età di 23 anni entrambe le tube di Falloppio, sottoponendosi quindi a una salpingectomia bilaterale, perché terrorizzata dal fatto di poter restare incinta. Una dichiarazione che da un lato è stata presa come una scelta responsabile da parte di una ragazza con le idee chiare sul proprio futuro, dall'altra ha scatenato tantissimi commenti di odio da parte di chi non ha compreso una scelta così radicale fatta da una ragazza così giovane.

L'influencer, originaria di Massanzago in provincia di Padova, ha raccontato di non aver mai desiderato di diventare mamma fin da adolescente e di aver preso questa decisione rispettando il suo volere, nonostante molti medici obiettori di coscienza abbiano cercato di ostacolare il suo percorso.

"Per me gli anticoncezionali non erano abbastanza, mi è capitato che il preservativo si rompesse o di non essere coperta dalla pillola - ha rivelato Francesca -. Vivevo ogni rapporto con il terrore di restare incinta, diventavo odiosa e intrattabile, non mi sentivo libera. Sono consapevole dei miei gusti e del mio egoismo ma al tempo stesso credo che una donna debba essere libera di prendere la scelta che ritiene più opportuna".

L'influencer ha anche ammesso di aver ricevuto moltissimi insulti per questa sua decisione e che, dopo questa intervista, le critiche sono diventate tantissime: "Mi hanno detto che sono irresponsabile e che voglio solo fare sesso libero, sciocchezze. In molti hanno cercato di farmi vergognare ma non ci sono riusciti. Non voglio essere madre perché la mia vita è già piena di altro, non sarebbe corretto avere figli. Sono anche madre di me stessa prendendomi cura del mio benessere fisico e mentale".

La 28enne, inoltre, ha dichiarato che se volesse cambiare idea, potrebbe sempre ricorrere alla fecondazione in vitro.