Francesca Manzini: "Pesavo 92 chili, poi sono scesa a 47. Ho rischiato di morire"

È un passato segnato dai disturbi alimentari quello di Francesca Manzini. L'attrice e imitatrice 33enne che a marzo il pubblico televisivo ritroverà dietro al bancone di Striscia la notizia accanto a Gerry Scotti, lo racconta nel suo libro Stay Manza e oggi nell'intervista a Gente: "Ho rischiato di morire. Mi ha salvato il mio senso dell'umorismo che poi è diventato un lavoro. Ho sofferto di quasi tutti i disturbi legati al cibo".

Tutto è iniziato durante la sua adolescenza, con la crisi dei genitori che poi si separarono. "Dietro ai disturbi alimentari c'è sempre un trauma psichico, la sensazione di non essere amati. Mio padre che è un dirigente della Lazio, era sempre via o comunque distratto dal lavoro e mia madre era troppo assorbita dai problemi coniugali per occuparsi di me" ha confidato Manzini che allora iniziò a mangiare sempre di più senza accorgersi che il cibo era diventato il suo modo per riempire un vuoto: "A 15 anni pesavo 72 chili, ma nel tempo sono arrivata anche a 92". Sono iniziati così anche gli atti di bullismo di fronte ai quali, però, Francesca non reagiva: "Credo di aver iniziato a imitare la voce degli altri perché la mia non la sentivo. Era il mio corpo a parlare, prima ingrassando e poi dimagrendo", ha proseguito.

Tutto questo finché un giorno il padre la portò da un primo nutrizionista che le prospettò il rischio di diabete. Un avvertimento spaventoso per Francesca che da quel momento prese a seguire una dieta che piano piano la portò all'anoressia: "Persi 25 chili in otto mesi arrivando a pesare 47 chili. E io sono alta 1 metro e 70. Avevo sempre freddo, ero stanca, soffrivo di emicrania, mi girava la testa, mi dava fastidio la luce", ha ricordato ancora. A salvarla, ha affermato, è stato "un forte istinto di sopravvivenza e un innato umorismo (...) Mi sono salvata poco prima del punto di non ritorno, ma ricordo le flebo quando non riuscivo ad alzarmi dal letto".

La bulimia

Poi è arrivata la bulimia: "La mia vita è sempre stata segnata dagli eccessi: o niente o tutto" ha spiegato Manzini a proposito del periodo successivo all'anoressia, quando si induceva il vomito dopo grandi abbuffate e lasciava che relazioni sentimentali sbagliate incrementassero ulteriormente la pena del suo stato. La scoperta di un piccolo tumore fortunatamente circoscritto, diagnosticato poco prima della pandemia è stato determinante: "Mi ha risvegliato la voglia di vivere", ha detto Francesca. E parlando della psicoterapia iniziata in quel momento come una delle strade intraprese per tornare a vedere la luce: "Ho capito che non si guarisce mai dai disturbi alimentari, che le ricadute sono frequenti ma ora posso controllarle (...) Ogni giorno è una conquista", ha aggiunto.