La nuova villa di Francesca Michielin: stile industriale e grandi finestre sul giardino, foto e video

Francesca Michielin ha cambiato casa. La cantautrice ha mostrato sui social la sua nuova villa: "'L’estate arriva sempre dalla finestra e ti accarezza la testa' e hai gli svarioni per la pressione bassa e ti pungono le zanzare ma domani esce una versione di Leoni che non ti aspetti". Queste le parole di Michielin a corredo del post. Frasi che non raccontano niente di questo importante passo.

Michielin è da sempre molto riservata quindi sulla sua vita privata si sa pochissimo, il fatto che abbia rivelato di aver comprato casa quindi è una rarità. Molto probabilmente la villa si trova a Bassano del Grappa o nelle vicinanze, l'anno scorso aveva dichiarato di aver provato a vivere a Milano, ma di non essersi trovata bene e per questo motivo è tornata nella sua città natale.

La villa in cui si è trasferita è in stile industriale con grandi vetrate, che dal piano terra arrivano fino al primo, che affacciano sul giardino. Il salotto è dominato dal pianoforte, strumento preferito di Francesca, che troneggia nel centro della stanza, di fianco un tappeto persiano e un divano rosso modulare. Dietro al sofà le scale che portano probabilmente alla zona notte.

Michielin non ha condiviso altre parti dell'abitazione, probabilmente per tutelare la sua privacy, però da quello che possiamo vedere sembra una casa molto luminosa, arredata in stile minimial e non piccola.