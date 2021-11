Francesca Michielin: "Il ciclo non è un lusso, vogliamo gli assorbenti gratis"

Un cinguettio presto diventato virale, con quasi 30.000 like, oltre 3000 retweet e migliaia di commenti. Francesca Michielin ha scatenato un dibattito forse inatteso, rilanciando la polemica sul costo degli assorbenti. Perché se il governo ha tagliato l’Iva sugli assorbenti non compostabili al 10%, tantissime donne chiedono che si faccia ancora di più. La cantante, ex X Factor, se n'è fatta portavoce. “E anche oggi, come ogni mese, ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono)", ha cinguettato Francesca. "Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?”.

L'attacco al governo

Domanda retorica che ha scatenato un dibattito infinito, costringendo Francesca a replicare ai tanti uomini che le consigliavano quali assorbenti utilizzare. "Anziché aprire un dibattito sulla tassazione sugli assorbenti, sul fatto che non sono un lusso, mi devo ritrovare a leggere consigli su quali assorbenti usare. Non scelgo io che flusso avere. Ognun? deve sentirsi a proprio agio, beccarmi la paternale anche no. Non ditemi “usa la coppetta” o altro. Io mi trovo bene solo così; my body my choice", ha risposto Michielin, per poi precisare: "Non vogliamo il contentino, vogliamo che la tassazione scenda ancora o che gli assorbenti siano gratuiti come accade in altri Paesi".

Gli assorbenti nel resto del mondo

L'unico Paese al mondo ad aver reso gratuiti gli assorbenti è la Scozia, mentre in Nuova Zelanda sono gratuiti per tutte le studentesse. Nel Regno Unito la 'tampon tax' è stata eliminata, mentre in Germania, Francia, Belgio, Olanda e Portogallo oscilla tra il 4% e il 7%. In Italia, così come in Polonia, Estonia, Slovenia, Slovacchia, Austria e Spagna, è al 10%.