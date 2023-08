Problemi di salute per Francesca Michielin. L'annuncio: "Tra pochi giorni devo operarmi"

Francesca Michelin ha dovuto annullare due dei suoi concerti estivi per problemi di salute. È stata la stessa cantautrice a comunicare la notizia con un video condiviso su Instagram: "Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date" scrive la cantante. "Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni", ha spiegato a voce Michielin che ha poi esortato i suoi fan a non preoccuparsi perché dopo il periodo di riposo starà bene e tornerà a cantare.

"Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova", a settembre, inoltre, Francesca sarà per la seconda volta la conduttrice di X-Factor.