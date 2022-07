"Siamo donne non siamo macchine", le parole di Francesca Musci sulla pancia post parto

"Siamo donne non siamo macchine". È così che Francesca Musci, l'ex concorrente di Matrimonio a Prima Vista ha commentato la sua pancia post parto sul suo profilo Instagram cercando di dare, a tutte le donne, un esempio di accettazione dei cambiamenti a cui il corpo delle donne si sottopone durante una gravidanza. La ragazza ha, da pochissimo, dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Riccardo, nato il 26 giugno e avuto con il suo collega di trasmissione, Andrea Ghiselli che ha partecipato al dating show ma in un anno diverso da quello di Francesca. La donna, dopo un cesareo d'urgenza, è rimasta in ospedale sotto osservazione e solo oggi è stata dimessa dall'ospedale. Prima di tornare a casa, però, Francesca ha realizzato uno scatto del suo corpo allo specchio che ha puntualmente postato sul suo profilo Instagram per lanciare un messaggio di bodypositivity a tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione e che, spesso, si sentono "sbagliate".

“Non sapevo di essere ancora incinta. Ora avete capito perché sono rimasta qui così tanto. Ero certa che sarebbe uscito altro. Ma nulla, ci dimettono, ha ironizzato la neomamma per poi aggiungere "Ogni corpo ha i suoi tempi" e dare un bel messaggio di accettazione alle donne che, come lei, affrontano gravidanze complicate che, inevitabilmente, lasciano dei segni sul proprio corpo.

La continua polemica sulla pancia delle donne post parto

Quello della pancia post parto è un tema molto sentito dalle donne e spesso al centro di polemiche. Tempo fa, infatti, Chiara Nasti era finita nel mirino degli haters per un commento sulle donne che "svaccano" in gravidanza. L'influencer, infatti, aveva espresso, circa un mesetto fa, parole poco carine nei confronti delle donne che prendono chili dopo la gravidanza. Commento che non era piaciuto affatto a tantissime donne tra cui molti volti noti come l'ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò che aveva risposto a tono all'influencer mostrando, con orgoglio, i suoi "difetti" post gravidanza e la sua pancia, un po' più morbida del solito per i 30 chili presi dopo la nascita della sua bambina, dando, così, sui social, proprio come Sabrina Ghio, Francesca Ferragni e, oggi, Francesca Musci, un esempio di verità.