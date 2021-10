Francesca Neri e le cicatrici sulle labbra: "Me le sono fatte aprire per eliminare il silicone"

Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, che le ha cambiato la vita, costringendola anche ad abbandonare le scene. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato tutti i cambiamenti che ha dovuto affrontare dopo la malattia, modificando anche il suo stile di vita. "Queste sono le mie labbra, con tante cicatrici. Me le sono fatte aprire per eliminare le palline di silicone. Oggi mi curo da dentro, avendo capito quanto sono importanti la prevenzione e il regime di vita sano", ha spiegato Francesca Neri.

L'attrice ha ricordato nelle interviste e nel libro che ha recentemente pubblicato, 'Come carne viva', cosa sono stati per lei questi ultimi anni. Anni difficili, alla ricerca di una diagnosi che tardava ad arrivare, la fase acuta della malattia, la sofferenza, il rapporto con il marito Claudio Amendola e con il figlio Rocco. "Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo", ha ricordato.

Che cos'è la cistite interstiziale

A soffrire in Italia sono due milioni di persone. La cistite interstiziale (IC) è una malattia della vescica con sintomi che coinvolgono più distretti addomino-pelvici. È anche conosciuta come "Sindrome del Dolore Vescicale" (BPS) ed è caratterizzata da un dolore a localizzazione vescicale accompagnato da almeno un altro sintomo, come un sensazione di disagio e peso nella zona vescicale, persistente da almeno sei settimane. Talvolta è presente un peggioramento del dolore con il riempimento vescicale e una elevata frequenza urinaria diurna e/o notturna. La malattia è spesso associata a conseguenze cognitive o emozioni negative, nonché a disfunzioni sessuali. Non c’è evidenza di infezione o altra patologia locale evidente e la diagnosi è spesso da esclusione.

Cos’è e come si manifesta la cistite interstiziale, malattia che ha stravolto la vita di Francesca Neri