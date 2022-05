Francesca Neri: "Claudio Amendola, il sesso e l'amore"

Francesca Neri torna in tv, ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento, e si racconta in vesti private. Nella lunga intervista parla del rapporto anaffettivo con la mamma Loriana, ma anche dell'amore che la lega, ormai da oltre vent'anni, al collega Claudio Amendola.

Il colloquio tra Francesca e Diaco parte dall'infanzia. "Mia madre non mi ha voluto bene", confessa. E lei, 58enne oggi, si è sempre chiesta il perché. "Mi sono domandata più volte perché non mi volesse bene… Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita mi sono dedicata a lei dandole tutto l’amore possibile e dopo la sua morte l’ho perdonata", ha proseguito. Col marito Claudio invece, l’unione dura da molto tempo. I due si sono sposati in un matrimonio da favola l'11 dicembre del 2010 a New York. Nel 1999 è nato il figlio Rocco. Il segreto del loro rapporto, Francesca, lo spiega in modo semplice: "Forse perché non è sesso, forse perché è amore. Il nostro rapporto è cambiato tantissime volte in 26 anni. Siamo caduti, ci siamo rialzati, ci siamo aiutati a vicenda, aspettandoci e rispettandoci".