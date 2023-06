Francesca Neri dopo la separazione da Amendola: "Finalmente vivo nella verità"

È passato quasi un anno dall'addio tra Francesca Neri e Claudio Amendola (che sembra aver trovato un nuovo amore). Un matrimonio finito dopo 25 anni d'amore - e un figlio, Rocco, nato nel '99 - che entrambi hanno sempre protetto e tenuto lontano dal gossip, anche dopo la separazione, annunciata lo scorso ottobre.

Nessuno dei due ha mai svelato i motivi della scelta di separarsi e l'attrice non lo fa neanche adesso, anche se ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio 2, qualcosa dice a questo proposito: "Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere - spiega - Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne". Nessun dettaglio privato, ma una certezza che vuole condividere: "Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l'unica cosa che vi posso dire".

La malattia

Nel corso dell'intervista, Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia, la cistite interstiziale: "Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Ne ho parlato in un libro, ho parlato tanto con molte persone, ho cercato nel mio piccolo di aiutare, queste malattie croniche non molto conosciute e riconosciute hanno bisogno che se ne parli. Ci sono dentro, ci convivo, negli anni tutto quello che ho fatto è tornato utile. Tanti professionisti mi hanno ringraziato per averne parlato e mi hanno coinvolto in diverse iniziative. Io sono un personaggio pubblico ma non ho mai parlato tanto di me, però essendomi fermata, anche con il mio lavoro, e avendo deciso di aprirmi, l'ho fatto fino in fondo".

Con la malattia ha imparato a conviverci: "Questa malattia è parte integrante del mio essere oggi, del mio essere donna, dell'aver smesso per un periodo di fare l'attrice. L'importante è che se ne parli, che continui la ricerca. Se oggi io sono più forte è anche grazie a tutte le fragilità che ho e la malattia è una di queste - conclude - Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere".