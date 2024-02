Francesca Neri weekend di passione a Firenze: chi è il nuovo compagno dopo il divorzio da Amendola

Non ha mai parlato del suo matrimonio e non aveva, ed ha, intenzione di parlare del suo divorzio. Francesca Neri è sempre stata molto riservata e in merito alla separazione da Claudio Amendola ha solo dichiarato, ospite da I Lunatici su Rai Radio 2, come stesse affrontando il divorzio: "Sto molto bene. Soprattutto sto vivendo finalmente la mia vita, la sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà". Una frase il cui sottotesto racconta molto di più di quanto non facciano le parole stesse.

Di sé ha sempre detto poco, ma quando ha deciso di farlo è stata onesta. Nel libro, "Come carne viva" pubblicato nel 2021, ha parlato per la prima volta della malattia che l'ha debilitata, tra dolori invalidanti e sofferenza psicologica, portandola ad abbandonare il lavoro per tre anni. "Cistite interstiziale cronica", questa la diagnosi. Adesso ci convive e ha trovato un equilibrio.

Nella sua nuova vita Francesca ha ritrovato anche l'amore. Non è chiaro da quanto tempo i due si frequentino, ma dagli scatti che i paparazzi di Chi sono riusciti a rubare, i due sembrano molto affiatati. Lui si chiama Silvano Loia ed è un procurement manager, cioè responsabile acquisti, di Rai Way, la società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai. Sono stati fotografati a Firenze dove hanno trascorso il weekend del 60esimo compleanno di Neri. Secondo Chi non ci sono dubbi i due non si frequentano da molto tempo "Perché nella loro fuga d'amore, di Firenze hanno visto principalmente la stanza dell'albergo, dove sono rimasti chiusi quasi tutto il tempo del soggiorno. A esclusione di una sigaretta elettronica fumata sul portone dell'hotel e di un po' di shopping in stazione". E proprio a Santa Maria Novella si sono scambiati un bacio al volo sulla banchina del treno".