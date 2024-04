Francesca Neri paparazzata con il nuovo compagno dopo Claudio Amendola

Francesca Neri ha un nuovo compagno. A un anno e mezzo di distanza dalla fine della lunga storia d'amore con Claudio Amendola, arrivano le foto pubblicate dall'account social di Diva e Donna che mostrano l'attrice passeggiare serena mano nella mano con Silvano Loia, dirigente della Rai. Già a febbraio l'attrice e il manager erano stati pizzicati a Firenze dove avevano trascorso un romantico weekend per festeggiare il 60esimo compleanno di lei. Oggi la conferma che la relazione procede alla grande. Tempo fa anche Claudio Amendola è stato fotografato con una donna di nome Giorgia, costumista di 15 anni più giovane, che secondo le indiscrezioni l'attore frequenterebbe da qualche mese.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati dopo 25 anni. "Sono grato ai media perché ci hanno rispettato e credo che sia dovuto a come io e lei non ci siamo esposti per tutti questi anni" ha detto l'attore tempo fa a Verissimo: "La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato, sì. Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti". E anche lei aveva commentato con poche parole la fine del suo matrimonio: "Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l'unica cosa che vi posso dire" le parole rilasciate ai microfoni de I Lunatici.