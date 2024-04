Francesca Pascale a Belve, il messaggio per Francesca Fagnani dopo la registrazione dell'intervista

Ci sarà anche Francesca Pascale tra gli ospiti del programma di Francesca Fagnani, Belve, che martedì 30 aprile concluderà la sua fortunatissima stagione. A rivelarlo è stata la stessa attivista Lgbt che su Instagram, evidentemente dopo la registrazione della sua intervista, ha commentato questa esperienza con un post che ha espresso la sua gratitudine verso la giornalista e conduttrice.

"La mia riconoscenza a Francesca Fagnani per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo! Grazie", ha scritto la 38enne napoletana a corredo di alcune foto scattate durante il loro dialogo televisivo. Al momento non si conoscono le anticipazioni degli argomenti trattati, ma è immaginabile che, tra gli altri, sarà dato ampio spazio alla sua relazione con Silvio Berlusconi che di recente ha definito come un uomo "così carismatico, così totale, il cui fascino mi ha disarmata". A luglio del 2022 Francesca Pascale ha sposato la cantante Paola Turci per cui ha affermato di aver avuto "il colpo di fulmine più bello e il più forte della mia vita".

Stando a Dagospia, inoltre, ospite di Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve dovrebbe essere anche Piero Chiambretti che dal 14 maggio condurrà Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai 3 per cinque puntate. Una conclusione, insomma, che promette il successo raccolto nelle precedenti serate.