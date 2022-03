Arriva il commento di Francesca Pascale al "matrimonio" di Berlusconi

In passato i media parlarono di presunte nozze anche nel loro caso, ma non c'era niente di vero (almeno a quanto sostiene lei oggi). E così gli occhi sono tutti puntati sui profili social di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, all'indomani del matrimonio simbolico di lui con la nuova fidanzata Marta Fascina. Attesa non vana.

In una sua recente "Story" su Instagram, la Pascale ha rilanciato un post di augurio a Berlusconi che recitava: "Copia conoscenza Francesca Pascale e il suo cannone". Da qui la riposta della ex showgirl e attuale attivista per i diritti LGBT: "Quando lo racconteremo ai nostri figli, perdoneremo i nostri genitori".

Quando stavano insieme, era proprio lei a chiedere insistentemente al Cav di sposarla, secondo alcuni giornali: "Era una chiacchiera, per i media - ha poi replicato lei - Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!". Di recente Pascale è stata al centro dei rumors per una love story con la cantante Paola Turci.

Il (non) matrimonio di Berlusconi e Fascina, svoltosi secondo un rito americano a Villa Gernetto, in Birnza. è avvenuto sabato. Le nozze non hanno alcun valore legale. senza alcun valore legale, a Villa Gernetto, a Lesmo, in Brianza. Pochi invitati, assente il figlio Piersilvio.