Francesca Pascale, la stoccata dopo le elezioni in ricordo di Berlusconi: avrà infastidito Paola Turci?

Erano elezioni difficili per Forza Italia, le prime dopo la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi. Eppure il risultato è stato straordinario per il partito ora guidato da Antonio Tajani, che sfiora quasi il 10%, ma soprattutto si lascia alle spalle la Lega di Salvini. In pochi ci credevano, tra questi Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi e da sempre grande sostenitrice di Fi.

Tra le storie Instagram, questa mattina, Pascale ha pubblicato i dati parziali (quasi definitivi) dello spoglio, che mostrano l'ottimo risultato di Forza Italia: "Ma oggi Salvini si dimette? - chiede provocatoriamente - 5 anni fa la lega sfiorava il 36%, vi sentivate invincibili e degni di rappresentare la coalizione di centrodestra. Oggi come sempre, potete tornare a rappresentare solo l'ampolla con l'acqua del Po, forse. Bacioni".

Una bordata che riscatta Forza Italia da tutte le voci che dalla morte di Silvio Berlusconi a oggi ne parlavano come un partito destinato a scomparire, ma anche la dimostrazione di quanto Francesca Pascale sia ancora molto attaccata alla sua 'famiglia politica' e al ricordo del suo ex compagno, che nella recente intervista a Belve ha definito "l'uomo più importante della mia vita". Parole che avrebbero infastidito la moglie Paola Turci, con cui sarebbe in crisi nera.

La crisi con Paola Turci: matrimonio al capolinea?

Da qualche giorno serpeggiano indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Le due, insieme da 5 anni, starebbero attraversando una forte crisi dovuta a qualche frase di troppo detta dall'attivista proprio a Belve. In primis su Berlusconi - che ha ricoperto di complimenti e ammirazione - ma anche la battuta fatta alla conduttrice Francesca Fagnani ("Ti posso corteggiare? Ah no, sono fidanzata") avrebbe fatto perdere le staffe alla cantante, notoriamente schierata da tutt'altra parte politica. Considerando le scelte diverse fatte in cabina elettorale - e il presunto clima teso che aleggia da giorni - oggi è senza alcun dubbio la giornata meno adatta per un eventuale confronto di coppia.