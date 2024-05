"Adesso ti posso corteggiare?". Spunta il video fuori onda di Francesca Pascale e Fagnani

È stata un'intervista serrata, in cui non si è risparmiata, dando prova di voler rispondere a tutte le domande più ostiche, dal rapporto con Silvio Berlusconi al matrimonio con Paola Turci. Ma c'è un particolare dell'intervista di Francesca Pascale a Francesca Fagnani che ha scatenato i telespettatori ed è avvenuto fuori onda.

Se infatti per tutto il tempo dell'intervista Fagnani ha ribadito la sua passione per le donne - forte di una consapevolezza per il suo orientamento sessuale sviluppata già in adolescenza - al termine dell'intervista Pascale ha mostrato le sue doti da seduttrice. Conclusa l'intervista, la conduttrice e la sua ospite di stavano posizionando di fronte ai fotografi per scattare le foto di rito, quando Pascale ha bloccato Fagnani, l'ha guardata negli occhi e le ha detto: "Quindi adesso ti posso corteggiare?". Imbarazzata, Fagnani è stata al gioco e ha sorriso. Il siparietto infatti era chiaramente scherzoso, visto che Pascale è da anni legata alla cantante Paola Turci, tanto che lei stessa poi si guarda la fede al dito e dice: "Ah no cavolo, sono sposata. Non posso". "Eh, ti potevi ricordare... Ormai", la controreplica ironica di Fagnani.

Insomma nonostante il matrimonio - celebrato nel luglio del 2023 in forma riservata - Pascale non ha ovviamente perso lo smalto. Più volte nel corso dell'intervista l'attivista ha detto che è stata a lungo restia di fronte all'idea di sposarsi: con Berlusconi, ha detto, non l'ha mai voluto; poi è arrivata Paola, con cui si è sposata perché "è una donna intelligente" e dunque le ha dato la sensazione giusta di fiducia.