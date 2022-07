Sequestrata marijuana in un club di Milano, Francesca Pascale: "Si preoccupassero delle piazze di spaccio"

Sabato scorso la polizia ha sequestrato una importante quantità di marijuana all'interno del 'The hemp club', a Milano. La struttura, aperta nell'ottobre del 2020, è gestita da un'associazione nata per fornire, a chiunque presenti una ricetta medica, cannabis a scopo terapeutico, da consumare direttamente nel centro.

Gli agenti, come fa sapere Milano Today, hanno portato via due serre, 34 piante di marijuana, oltre 3 chili di olio di estrazione di canapa e quasi 500 grammi di marijuana già pronta. Un sequestro che fa rumore nella città meneghina - e non solo - e a scagliarsi contro quanto accaduto c'è anche Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa si è unita civilmente con Paola Turci, ha condiviso tra le storie Instagram alcuni articoli che ne parlano, commentando: "Non capisco perché non si preoccupano delle piazze di spaccio piuttosto".

Per lady Pascale l'intervento delle forze dell'ordine nel primo social club milanese è fuori luogo, soprattutto considerando problemi ben più gravi che ci sono in città, sempre legati alla droga. Poco dopo lancia un messaggio a colpi di hashtag: "Io fumo cannabis". La solidarietà nei confronti del The Hemp arriva da più parti. Anche l'associazione Luca Coscioni, con Marco Cappato e Matteo Mainardi (soci del club) si battono in una nota: "The Hemp Club da anni si batte per l'accesso alla cannabis terapeutica ed è, da sempre, pubblicamente a favore di una revisione dell'attuale legislazione in materia di droghe. Fin da subito ha pubblicizzato le proprie azioni sapendo che si trattava di attività non normate, anche se recentemente al centro di sentenze della Cassazione o assoluzioni come l'ultima relativa a condotte simili messe in atto dalla ex deputata radicale Rita Bernardini con finalità sovrapponibili a quelle del club di Milano".

Le storie pubblicate da Francesca Pascale su Instagram